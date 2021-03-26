رئيس الوزراء الإثيوبي: جيش إريتريا سينسحب من تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 08:37 صباحا
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الجمعة، أن إريتريا ستسحب قواتها من منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، حيث باشرت أديس أبابا في نوفمبر حملة عسكرية للإطاحة بالسلطات المحلية؛ لاتهامها بشن عمليات على معسكرات للجيش الفدرالي.

وقال أبيي أحمد، في بيان: «خلال محادثاتي مع الرئيس (الإريتري) اسياس أفورقي بمناسبة زيارتي إلى أسمرة، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها إلى خارج حدود إثيوبيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووجهت اتهامات إلى القوات الإريترية بمعاونة الجيش الإثيوبي في قمع الإقليم، في حين دانت عدة دول، وعلى رأسها الولايات الأميركية، تلك الحملة العسكرية متهمة إثيوبيا بارتكاب جرائم وتجاوزات خلالها.

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