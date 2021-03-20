وزير الدفاع الأميركي يشيد بالدور الهندي في المنطقة

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. (أ ف ب)

أشاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، «بالانخراط المتزايد» للهند مع الشركاء في المنطقة، بينما التقى رئيس حكومتها ناريندرا مودي، في وقت يثير نشاط الصين في المنطقة قلق البلدين.

شريك أساسي للولايات المتحدة

والهند شريك أساسي للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما تهيمن الصين على المحادثات بين واشنطن ونيودلهي. وزيارة أوستن إلى الهند هي أول لقاء مباشر بين نيودلهي والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الديمقراطي جو بايدن، وفق «فرانس برس».

ووصل لويد أوستن، في وقت متأخر الجمعة، إلى نيودلهي والتقى مودي ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي، إن أوستن «أشاد بالدور القيادي للهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وانخراطها المتزايد مع شركاء على الموجة نفسها في المنطقة للدفاع عن أهداف مشتركة».

ومن دون ذكر الصين بشكل مباشر، كتب مودي في تغريدة «الهند والولايات المتحدة ملتزمتان شراكة استراتيجية تمثل قوة لصالح الكوكب». وتأتي الزيارة بعد أول محادثات فاترة أجراها الخميس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤولين صينيين رفيعين في ألاسكا.

شراكة أساسية في القرن الـ21

وعُقدت الأسبوع الماضي قمة افتراضية بين الرئيس الأميركي ورؤساء حكومات أستراليا والهند واليابان، لمبادرة مشتركة لإنتاج مليار لقاح ضد «كوفيد-19» في الهند بحلول 2022، اعتبرت خطوة أولى في تحرك دبلوماسي ضد الصين.

والتقى أوستن، السبت، وزير الدفاع راجناث سينغ، الذي أكد بعد مقابلة وصفها بأنها «مفصلة ومثمرة»، أن التعاون العسكري بين البلدين سيكون «واحدة من الشراكات الأساسية في القرن الحادي والعشرين».

شبكة من الشراكات المتداخلة

من جانبه قال أوستن إن «الهند هي عماد نهجنا في المنطقة»، مشددًا على «القيم المشتركة والمصالح الاستراتيجية المتقاربة» بين البلدين. وفي وقت خصّص بايدن للديمقراطية وحقوق الإنسان جزءًا مركزيًّا في دبلوماسيته، وأكد وزير الدفاع الأميركي بعد وقت قصير لبعض الصحفيين إنه تحدث عن مسألة التمييز ضد المسلمين أثناء زيارته، التي التقى أيضًا خلالها وزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار.

وقال: «لم تتسن لي الفرصة لأناقش الأمر» مع مودي، مساء الجمعة، مضيفًا «أجريت مناقشة مع أعضاء آخرين في الحكومة بشأن هذه المسألة». وتابع: «يمكن أن نجري هذا النوع من المحادثات بطريقة جدية جدًّا وإحراز تقدم».

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة تريد من شركائها في المنطقة أن يعززوا التعاون بينهم لإنشاء «شبكة من الشراكات المتداخلة»، من دون أن تتدخل الولايات المتحدة بالضرورة في جميع العمليات.

وفي هذا الإطار، سيجري وزير الخارجية الهندي ونظيرته الأسترالية ماريز باين، محادثات منفصلة مع نظيريهما الفرنسي والإندونيسي، جان إيف لودريان وريتنو مارسودي، في نيودلهي في منتصف أبريل، كما ذكرت جريدة «هندوستان تايمز».

خطر فرض عقوبات

كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والهند صعبة دائمًا. لكن المخاوف المشتركة بشأن الصين أدت إلى تقارب بينهما منذ وصول مودي إلى السلطة في 2014 وفي عهد الرئيس دونالد ترامب (2017-2021).

وفي 2016، صنفت الولايات المتحدة الهند على أنها «شريك دفاعي رئيسي». ووقَّع البلدان منذ ذلك الحين سلسلة من الاتفاقات لتسهيل نقل الأسلحة الدقيقة وتعميق التعاون العسكري. ووقعت شركات الدفاع الأميركية صفقات بمليارات الدولارات لتزويد الهند بمعدات عسكرية، بما في ذلك مروحيات في إطار تحديث القوات المسلحة الهندية التي تخطط لتوظيف نحو 250 مليار دولار لذلك.

مورد للأسلحة إلى الهند

ومع ذلك تبقى روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الهند. ووقع مودي صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018 لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس-400».

ويخضع الاتفاق لحظر أميركي على مبيعات الأسلحة الروسية، وتجري الهند مفاوضات منذ سنوات لتجنب عقوبات كما حدث مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي عندما طلبت شراء منظومة «إس-400».

وأقر أوستن بوجود خطر فرض عقوبات. فقال لصحفيين: «نطلب من حلفائنا تجنب هذا النوع من عمليات الشراء التي قد تسبب فرض عقوبات». وقال: «لم تحصل أية عملية تسليم لمنظومة إس-400» مضيفًا: «لم يتم التطرق إلى مسألة العقوبات».