إردوغان: السعودية ترغب في شراء طائرات دون طيار مسلحة من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 07:47 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن السعودية طلبت شراء طائرات دون طيار مسلحة من أنقرة.

وتوترت العلاقات بين تركيا والسعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول العام 2018، بحسب «رويترز».

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