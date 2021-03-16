إردوغان: السعودية ترغب في شراء طائرات دون طيار مسلحة من تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن السعودية طلبت شراء طائرات دون طيار مسلحة من أنقرة.
وتوترت العلاقات بين تركيا والسعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول العام 2018، بحسب «رويترز».
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