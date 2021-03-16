ديب هالاند تصبح أول وزيرة من السكان الأصليين في الولايات المتحدة

وزيرة الداخلية في حكومة بايدن، ديب هالاند، (أرشيفية: ا ف ب)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين النائبة في الكونغرس ديب هالاند وزيرة للداخلية في إدارة الرئيس جو بايدن، ما يجعلها أول شخص من السكان الأصليين يتولى منصبا وزاريا في الولايات المتحدة.

وحصلت الوزيرة على غالبية 51 صوتا مقابل 40 في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها ولتشرف على وكالة ضخمة مسؤولة عن خمس أراضي الولايات المتحدة، بينها العديد من المحميات الطبيعية العائدة لقبائل السكان الأصليين، حسب وكالة «فرانس برس».

وتنحدر هالاند، البالغة 60 عاما، من قبيلة لاغونا بويبلو في نيو مكسيكو، وقد دخلت التاريخ العام 2018 باعتبارها واحدة من أول امرأتين من السكان الأصليين تُنتخبان لعضوية مجلس النواب الأميركي.

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت إن «إقرار تعيين النائبة هالاند يمثل خطوة عملاقة الى الأمام لتشكيل حكومة تمثل الثراء والتنوع الكاملين في هذا البلد، لأن السكان الأصليين تعرضوا منذ زمن طويل جدا للإهمال على مستوى العمل الحكومي وفي مواقع أخرى».

وأضاف «في ترقية النائبة هالاند لقيادة وزارة الداخلية، نعيد ضبط العلاقة بين الحكومة الفدرالية والقبائل لنجعلها علاقة تعاون واحترام متبادل وثقة».

وكان 120 ممثلا للقبائل قد وقعوا عريضة تطالب بايدن بصناعة التاريخ واختيار النائبة هالاند لتولي منصبا في حكومته.