ديب هالاند تصبح أول وزيرة من السكان الأصليين في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 08:19 صباحا
وزيرة الداخلية في حكومة بايدن، ديب هالاند، (أرشيفية: ا ف ب)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين النائبة في الكونغرس ديب هالاند وزيرة للداخلية في إدارة الرئيس جو بايدن، ما يجعلها أول شخص من السكان الأصليين يتولى منصبا وزاريا في الولايات المتحدة.

وحصلت الوزيرة على غالبية 51 صوتا مقابل 40 في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها ولتشرف على وكالة ضخمة مسؤولة عن خمس أراضي الولايات المتحدة، بينها العديد من المحميات الطبيعية العائدة لقبائل السكان الأصليين، حسب وكالة «فرانس برس».

وتنحدر هالاند، البالغة 60 عاما، من قبيلة لاغونا بويبلو في نيو مكسيكو، وقد دخلت التاريخ العام 2018 باعتبارها واحدة من أول امرأتين من السكان الأصليين تُنتخبان لعضوية مجلس النواب الأميركي.

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت إن «إقرار تعيين النائبة هالاند يمثل خطوة عملاقة الى الأمام لتشكيل حكومة تمثل الثراء والتنوع الكاملين في هذا البلد، لأن السكان الأصليين تعرضوا منذ زمن طويل جدا للإهمال على مستوى العمل الحكومي وفي مواقع أخرى».

وأضاف «في ترقية النائبة هالاند لقيادة وزارة الداخلية، نعيد ضبط العلاقة بين الحكومة الفدرالية والقبائل لنجعلها علاقة تعاون واحترام متبادل وثقة».

وكان 120 ممثلا للقبائل قد وقعوا عريضة تطالب بايدن بصناعة التاريخ واختيار النائبة هالاند لتولي منصبا في حكومته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
دولى
إيطاليا تدخل إغلاقا جديدا.. وقلق في ألمانيا وفرنسا إزاء موجة ثالثة من الوباء
دولى
بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا
ليبيا
إيران تدرس «كل الخيارات» بعد التخريب الذي تعرضت له سفينتها
دولى
حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية.. المهمة الصعبة تبدأ
ليبيا
بعد تشكيل حكومة الدبيبة.. مؤسسة النفط تنهي ترتيبات إيداع إيرادات صادراتها وتفرج ...
ليبيا
فرانس برس: منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد«فاغنر»الروسية
دولى
واشنطن: شركة «هواوي» تمثل تهديدا للأمن القومي
دولى
أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني
اقتصاد
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة