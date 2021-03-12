بايدن يدين «جرائم الكراهية» بحق أميركيين من أصول آسيوية منذ بدء الجائحة

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. 8 يناير 2021. (ا ف ب)

دان الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، «جرائم الكراهية الخبيثة» التي يتعرّض لها مواطنوه المتحدّرون من أصول آسيوية، منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، معتبراً هذا السلوك «غير أميركي»، ومطالباً بوقفه حالاً.

وفي أول خطاب له أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية عرض الرئيس الأميركي بالتفصيل الطريق، الذي اجتازته الولايات المتّحدة في محاربتها للجائحة، مشيراً إلى أنّه «في كثير من الأحيان، انقلبنا ضدّ بعضنا البعض»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأكّد بايدن إدانته لـ«جرائم الكراهية الخبيثة ضدّ الأميركيين الآسيويين الذين تعرّضوا لهجمات ومضايقات، وألقي اللوم عليهم وجُعلوا كبش فداء»؛ بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

وأضاف: «هذا خاطئ. هذا غير أميركي، ويجب أن يتوقّف».