البنتاغون: المتعاقد المدني الذي قتل في العراق أميركي

جنود أميركيون في العراق. (أرشيفية: أ ف ب).

أعلن البنتاغون أن المتعاقد المدني الذي قتل خلال الهجوم الصاروخي على قاعدة تضم جنودا أميركيين في غرب العراق الأربعاء، كان مواطنا أميركيا.

وقال البنتاغون في بيان «ليس هناك أي تقارير في الوقت الحاضر عن إصابات بين العسكريين الأميركيين، والجميع موجودون. أصيب متعاقد مدني أميركي بأزمة قلبية بينما كان يختبئ وتوفي مع الأسف بعد ذلك بوقت قصير»، وفق «فرانس برس».

وبعد ضربات الأسبوع الماضي ردا على هجمات صاروخية مماثلة قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن مصمم على «التحرك لحماية الأميركيين» من مثل تلك التهديدات.