بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا

الطلاب خطفوا في مبنى حكومي بكانكارا شمال غرب ولاية كاتسينا النيجيرية، 20 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم شرطة ولاية زامفارا النيجيرية محمد شيهو ف إطلاق عملية أمنية بالتعاون مع الجيش لتحرير 317 طالبة خطفن مدرسة شمال غرب البلاد.

واقتحم عشرات المسلحين مدرسة الثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي في ولاية زامفارا، ليل «الخميس - الجمعة»، حسبما أفادت الشرطة وسكان محليون لوكالة «فرانس برس».

ويشكل الحادث ثالث واقعة خطف لطلاب في أقل من ثلاثة أشهر، ويعيد إلى الأذهان خطف الطالبات في دابشي وشيبوك على يد متطرفين قبل سبع سنوات، ما أثار صدمة في العالم.

وكثفت العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الماضية، من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وجرائم اغتصاب وسلب.

والأسبوع الماضي خطفت عصابة 42 شخصا من مدرسة في ولاية النيجر المجاورة.

وفي ديسمبر الماضي، خُطف أكثر من 300 فتى من مدرسة في كانكارا مسقط رأس الرئيس محمد بخاري في ولاية كاتسينا، فيما كان يزور المنطقة، وأفرج عنهم لاحقا.