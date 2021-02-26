مبعوثة الأمم المتحدة تدين بـ«شدة التدابير الأخيرة» المتخذة من المجلس العسكري في بورما

الصورة: راية الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

دانت مبعوثة الامم المتحدة الخاصة ببورما كريستين شرانر برغنرتدين، الممنوعة من دخول البلاد، بـ«شدة» الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التدابير الأخيرة المتخذة من المجلس العسكري، داعية إلى تحرك دولي لعودة الديمقراطية إلى هذا البلد.

وقالت في مداخلة عبر الفيديو للأعضاء الـ«193» في الجمعية العامة المجتمعين في جلسة مخصصة لبورما في مقر الأمم المتحدة: «أدين بشدة التدابير الأخيرة المتخذة من الجيش، وأدعوكم جميعا إلى بعث معا رسالة واضحة لصالح الديمقراطية في ميانمار، مشيرة إلى أنه «من غير المقبول استخدام القوة القاتلة وزيادة عدد القتلى».