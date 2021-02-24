75 قتيلا في عصيان في ثلاثة سجون في بالإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 05:54 مساء
سجن غواياكيل في الأكوادور، 23 فبراير 2021. (أ ف ب)

شهدت الإكوادور أعمال عنف غير مسبوقة قُتل خلالها 75 سجينًا على الأقل في ثلاثة من سجون البلاد المكتظة، نجمت حسب السلطات عن تنافس بين عصابات، لا سيما تجار المخدرات.

وتحدثت إدارة السجون، مساء الثلاثاء، في تغريدة على تويتر عن «13 وفاة إضافية» في سجن ميناء غواياكيل ثاني مدن البلاد والعاصمة الاقتصادية الواقعة على  ساحل المحيط الهادئ، وفق «فرانس برس».

مقتل 33 سجينًا
وكان المدير السابق لإدارة السجون إدموندو مونكايو أعلن عن مقتل 33 سجينًا في سجن غوينكا وحده بجنوب البلاد، و21 في غواياكيل (جنوب غرب) وثمانية في لاتاكونغا (جنوب).  ولم يتحدث عن قتلى في صفوف الشرطة لكنه اشار إلى «إصابة عدد منهم» بجروح بدون أن يذكر أي عدد.

ووصفت هيئة الدفاع عن الشعب حركات العصيان هذه بأنها «مذبحة غير مسبوقة» أسفرت عن إصابة عدد من السجناء بجروح أيضا، بحسب السلطات. وعبرت هذه الهيئة العامة للدفاع عن حقوق الإنسان عن «قلقها من انعدام الأمن في البلاد الذي ينعكس في زيادة الانحراف والعنف داخل مراكز السجون». وفي ضواحي سجن غواياكيل ، كانت حوالي أربعين امرأة يائسة تحاول الحصول على أخبار من معتقلين عن اقربائهن. وعزت النيابة الاضطرابات إلى «اشتباكات بين عصابات إجرامية».

حروب بين عصابات
وقال مدير مصلحة السجون إن العنف في السجون ناتج عن حروب بين عصابات ممولة من تهريب المخدرات. واستنكر الرئيس لينين مورينو العمل المتزامن لـ «المنظمات الإجرامية»، مؤكدًا على تويتر أن الشرطة «تعمل على استعادة السيطرة على السجون».

وأضاف أن «السلطات تعمل لاستعادة السيطرة» على الأوضاع داخل هذه السجون. ولم توضح الشرطة ما إذا كانت قد تمكّنت من فرض النظام مجددًا في السجون التي تقع في مقاطعات غواياس وأزواي وكوتوباكسي في جبال الأنديس. وقال مصدر من المعهد الوطني للشرطة إن الشرطة والحراس تمكنوا بحلول الليل من فرض النظام.

وانتشر الجيش حول السجون بينما أنشأت الحكومة وحدة أزمات، مع أنها تواجه أيضًا حشدًا يضم مئات من السكان الأصليين للمطالبة بفرز جديد للأصوات لمرشحهم الرئاسي ياكو بيريز المستبعد من الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 11 أبريل والذي يندد بالتزوير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
«فرانس برس»: الصين تتمكن رسميا من القضاء على الفقر المدقع
اقتصاد
وفاة مغامر اجتاز الأطلسي 3 مرات إثر تسلقه «كيليمنجارو»
منوعات
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها