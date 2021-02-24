إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 10:52 صباحا
وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو. (الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الأربعاء، أن روما تطلب من الأمم المتحدة فتح تحقيق وتقديم «ردود واضحة» بعد مقتل السفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي.

وقال دي مايو أمام النوب: «طلبنا رسميًا من برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة فتح تحقيق لتوضيح ملابسات ما حصل، والأسباب التي تبرر الترتيبات الأمنية المستخدمة، ومن يتحمل مسؤولية هذه القرارات»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «شرحنا أيضًا أننا ننتظر ردودًا واضحة وشاملة في أسرع وقت ممكن».

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