قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما. (الإنترنت)

تجري محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما ومجموعة تاليس الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية في مايو في قضية تعود إلى أكثر من عشرين عاما، بموجب قرار صدر الثلاثاء عن محكمة في البلاد.

وزوما (78 عاما) متهم بتلقي رشاوى قبل توليه الرئاسة من صفقة بقيمة 51 مليار راند (3.4 مليار دولار) لشراء مقاتلات حربية وزوارق دوريات ومعدات عسكرية صنعتها خمس شركات أوروبية بينها مجموعة «تاليس»، وفق «فرانس برس».

الاحتيال والرشوة والكسب غير المشروع

ويواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والرشوة والكسب غير المشروع على صلة بصفقة الأسلحة التي تعود للتسعينات، وأبرمت عندما كان نائبا للرئيس ثابو مبيكي آنذاك. وضاعف زوما الالتماسات والطعون منذ توجيه التهمة إليه سعيا لإسقاط الملاحقات بحقه.

أما شركة تاليس المتهمة بالفساد والابتزاز وتبييض الأموال في هذه القضية، فطعنت في أواخر 2020 في تهمة الابتزاز. وبعد إرجاء المحاكمة مرارا، أعلنت محكمة بيترماريتزبورغ أخيرا أن القضية ستعرض على المحكمة بين 17 مايو و20 يونيو.

كما سيدلي زوما الذي كان غائبا يوم صدور الإعلان، بإفادته أمام لجنة مكلفة التحقيق في الفساد المستشري في الدولة خلال السنوات التسع التي قضاها في الرئاسة. وعلى وقع الفضائح، اضطر زوما إلى الاستقالة وحل محله العام 2019 سيريل رامافوزا الذي وعد باستئصال الفساد.