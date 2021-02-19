تأكيد أميركي التزام «السلام» في أفغانستان «دون تسرع» في الانسحاب

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال جلسة استجوابه أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ في واشنطن، 19 يناير 2021. (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لحلف شمال الأطلسي التزام الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أفغانستان، مشددًا في الوقت نفسه أن بلاده لن تقوم بانسحاب «متسرع أو غير منظم» من هذا البلد.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» في بيان، إن أوستن أبلغ الحلفاء بأن واشنطن ما زالت «ملتزمة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب»، وأشارت إلى أن الوزير طمأن الدول الحليفة أيضًا إلى أن «الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب متسرع أو غير منظم من أفغانستان»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الحلف الأطلسي في اجتماع الخميس أنه لم يتخذ «أي قرار نهائي» بشأن مستقبل مهمته في أفغانستان، بينما تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مسألة سحب القوات الأميركية من هذا البلد مع اقتراب موعد نهائي حدد في الأول من مايو لذلك في اتفاق بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وحركة «طالبان».

وتنتظر الدول الأعضاء في الحلف بفارغ الصبر قرار بايدن بشأن إنهاء عقدين من الالتزام في أفغانستان، لكنها تؤكد أنها مستعدة للبقاء في هذا البلد إذا بقيت الولايات المتحدة، إذ إنها تعتمد على القدرات الأميركية لمواصلة المهمة.

مشاورات بين واشنطن والحلفاء الأوروبيين بشأن أفغانستان

وذكر مسؤولون أميركيون أن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن الحريص على تنشيط العلاقات مع الحلفاء بعد سنوات من التوتر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، سيستمع إلى الحلفاء وينقل مساهماتهم إلى بايدن.

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وقالت واشنطن إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ناقش الوضع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، في اتصال هاتفي، الأربعاء، وتعهد أن تجري الولايات المتحدة مشاورات «بشأن الطريق التي يجب السير فيها قدما».

وكان مصير مهمة الدعم التابعة للحلف التي تضم 9600 جندي في أفغانستان على رأس جدول أعمال هذه الهيئة العسكرية بعدما أبرم ترامب اتفاقا مع «طالبان» لسحب القوات الأميركية التي يبلغ عديدها 2500 عسكري.

ستولتنبرغ: نواجه معضلات كثيرة في أفغانستان

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: «نواجه معضلات كثيرة وليست هناك خيارات سهلة».

وأضاف: «في هذه المرحلة لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل وجودنا (...) لكن مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من مايو سيواصل أعضاء الحلف التشاور والتنسيق عن كثب في الأسابيع المقبلة».

وأكد ستولتنبرغ ضروة أن تفي «طالبان» بالتزاماتها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة بما في ذلك إحراز تقدم في محادثات السلام مع كابل، والحد من العنف وقطع العلاقات مع «المجموعات الإرهابية الدولية».

وأضاف أن «هدف الحلف الأطلسي هو ضمان عدم تحول أفغانستان مرة أخرى إلى ملاذ آمن لإرهابيين يهاجمون أوطاننا».

وشنت «طالبان» سلسلة من الهجمات التي هددت عاصمتي ولايتين على الأقل وحذرت وزراء الحلف من محاولة «مواصلة الاحتلال والحرب» عبر البقاء في أفغانستان. وقال ستولتنبرغ إن «حماية قواتنا تبقى ذات أهمية قصوى وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم».