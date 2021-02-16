أميركا لمجلس الأمن: يجب مواجهة التدخل الإيراني قبل انتخابات العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 08:20 مساء
متظاهرون في مواجهات سابقة مع الشرطة في العراق. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في العراق في وقت لاحق هذا العام يشمل مواجهة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وأنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في البلاد، والعناصر المتبقية من تنظيم «داعش».

وقال ريتشارد ميلز القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن بشأن العراق، إن أحد أبرز العوائق أمام تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وتمتاز بالمصداقية «هو وجود فصائل مسلحة ومتطرفين ومخربين»، بحسب «رويترز».

وقال ميلز لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضوا فيه: «البيئة المواتية تعني أنه يجب علينا مواجهة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وأنشطة إيران التي تزعزع استقرار العراق، بالإضافة إلى ما تبقى من عناصر تابعة لتنظيم داعش».

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