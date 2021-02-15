سقوط قذائف مورتر قرب مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 11:01 مساء

قالت مصادر في قوات البشمركة الكردية، الإثنين، إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف مورتر سقطت قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق شبه المستقل دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وسمع دوي عدة انفجارات، وشوهد حريق مشتعل لبضع دقائق في محيط المطار. وقال أحد المصادر الأمنية إن خمس قذائف سقطت، بحسب «رويترز».

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم استهدف قاعدة عسكرية أميركية موجودة قرب المطار وتضم قوات أميركية. وقال مسؤولون أمنيون إن مطار أربيل أغلق وتوقفت الرحلات الجوية لأسباب تتعلق بالسلامة.

وذكر مسؤولون أمنيون أكراد أن إحدى القذائف سقطت قرب منطقة سكنية وأصيب ثلاثة أشخاص. وأظهرت لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية محلية سيارات مدمرة وزجاجا محطما يغطي منطقة سقطت فيها إحدى القذائف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي 30 سبتمبر، سقطت ستة صواريخ كاتيوشا قرب مطار أربيل، وهو هجوم ألقى جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق باللوم فيه على جماعات مسلحة شيعية عراقية مدعومة من إيران.

 

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