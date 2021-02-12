المدّعون الديموقراطيون يختتمون مرافعاتهم في محاكمة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 12:50 صباحا
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)

اختتم المدّعون العامّون الديموقراطيون الخميس مرافعاتهم في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بمطالبتهم أعضاء المجلس المئة بإدانة الملياردير الجمهوري بتهمة تحريضه أنصاره على الاعتداء على الكابيتول في السادس من يناير.

وقال النائب نوي نيغوز، أحد أعضاء فريق الادّعاء الذي شكّله مجلس النواب للترافع ضدّ ترامب في مجلس الشيوخ، «نطلب منكم بتواضع أن تدينوا الرئيس ترامب بجريمة هو مذنب بها بقوّة»، حسب وكالة «فرانس برس». 

وأضاف «لأنكم إذا لم تفعلوا، إذا تظاهرنا بأنّ هذا الأمر لم يحدث (أو الأسوأ من ذلك، إذا تركنا الأمر يمرّ من دون محاسبة) فمن ذا الذي بإمكانه أن يقول إن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى؟». وسيبدأ محامو ترامب مرافعاتهم للدفاع عن موكلهم الجمعة.
 

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