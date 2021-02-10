بايدن يعلن تشكيل فريق عمل في الـ«بنتاغون» حول الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 4 فبراير . (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تشكيل فريق عمل في وزارة الدفاع مكلف ملف الصين، وأمر بالشروع فورًا في مراجعة للمقاربة الاستراتيجية العسكرية للمخاطر التي تشكلها بكين.

وأمهل بايدن فريق العمل الجديد أربعة أشهر لتقديم تقييمه «من أجل تحديد مسار قوي للمضي قدمًا في القضايا المتعلقة بالصين، التي ستتطلب جهدًا على مستوى الإدارة مجتمعة»، وفق «فرانس برس». وأضاف «علينا مواجهة التحديات الصينية المتزايدة للحفاظ على السلام والدفاع عن مصالحنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم».

كما شدد على ضرورة أن تلقى مراجعة وزارة الدفاع دعما من الحزبين الجمهوري والديموقراطي والكونغرس، وكذلك من الحلفاء والشركاء. واعتبر أن «تلك هي الطريقة التي سنواجه بها التحدي الصيني ونضمن فوز الشعب الأميركي بالمنافسة في المستقبل».