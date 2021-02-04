نتانياهو يؤجل زيارة للإمارات والبحرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 11:30 صباحا
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، إنه سيؤجل زيارة كانت مزمعة لكل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل؛ بسبب إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها «إسرائيل» لمكافحة «كوفيد-19».

وجاء في بيان من مكتب نتانياهو أن «رئيس الوزراء نتانياهو يثمن كثيرًا دعوتَي ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا»، على ما نقلت وكالة «رويترز».

ووقعت البحرين و«إسرائيل» في أكتوبر الماضي، اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بعد شهر من توصلهما إلى اتّفاق تطبيع بوساطة أميركيّة. وجاء اتفاق التطبيع البحريني- الإماراتي بعد شهر من اتفاق مماثل بين الإمارات و«إسرائيل».

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