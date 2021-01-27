مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة الأميركية تتعهد بالحزم مع الصين

حاكمة رود آيلاند جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأمير كية خلال جلسة كونغرس، 26 يناير 2021، (ا ف ب)

تعهدت جينا ريموندو التي رشحها الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب وزير التجارة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بأن تكون حازمة مع الصين بسبب ممارساتها التجارية «المنافية لقواعد المنافسة».

وقالت ريموند للمشرعين: «إذا تمت الموافقة على تعييني، فإنني أخطط لأن أكون صارمة جدا لمساعدة الأميركيين على التنافس في مواجهة الممارسات غير العادلة للصين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت ريموندو، وهي أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية رود آيلاند، أن بكين «تصرفت بطرق منافية لقواعد المنافسة، وأغرقت أميركا بالصلب والألمنيوم الرخيص، مما يضر بالعمال الأميركيين وبقدرة شركاتنا على المنافسة».

وأكدت أنها تؤيد موقف بايدن الذي يقول إن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها لإقامة تجارة عادلة مع بكين.

ولم تعد المرشحة لمنصب وزير التجارة بإبقاء مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» وشركات صينية أخرى على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب اتهامات بأنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي.

لكنها تعهدت باستخدام صلاحيات وزارة التجارة «لحماية الأميركيين وشبكتنا من التدخل الصيني»، موضحة أن هذا يعني «هواوي، وزد تي إي، وأي شركة أخرى».