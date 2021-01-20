بايدن يصل إلى البيت الأبيض

مقر البيت الأبيض في واشنطن. (الإنترنت)

وصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة إلى البيت الأبيض الأربعاء ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري.

وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه خلف فرقة استعراضية ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحوّلت خلال النهار إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. واجتاز الرئيس الديموقراطي الأمتار الأخيرة سيراً على الأقدام محاطاً بزوجته جيل وبقية عائلته، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الأربعاء، أدى بايدن، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، ويتولى السلطة في بلد يعاني انقسامات سياسية عميقة وتعصف به جائحة فيروس «كورونا». وقال في خطاب تسلم الرئاسة، إن الديمقراطية الأميركية انتصرت أخيرًا علىة الرغم من كافة التحديات.. فنحن نصنع التحديات، وعلينا مواجهة جائحة كورونا».

وكان الرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترامب، غادر واشنطن صباح اليوم الأربعاء للمرة الأخيرة كانت بعد الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي الواحدة بتوقيت غرينتش، بطائرة هليكوبتر، حيث حضر حفل وداع في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، على الرغم من أنه لم يكن متوقعًا أن يكون في وداعه كبار الجمهوريين بمَن فيهم نائب الرئيس مايك بنس.