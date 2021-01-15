«فايزر» تؤكد تباطؤ تسليم اللقاح بنهاية يناير وبداية فبراير

اللقاح المطور من «فايرز» و«بايونتيك». (أ ف ب)

أكد مختبر «فايزر» الأميركي، الجمعة، أن تسليم جرعات اللقاح في نهاية يناير الحالي وبداية فبراير المقبل، سيتأخر لإتاحة إدخال تعديلات في عملية الإنتاج وتسريع وتيرتها في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت المجموعة في رسالة لوكالة «فرانس برس» أنها «تبذل جهودا مضنية لتسليم جرعات أكثر مما كان مقررا هذا العام، وقد حددت لنفسها هدفا جديدا هو ملياري جرعة في العام 2021»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت المجموعة أن «التعديلات التي سيتم إدخالها» على هيكلية الإنتاج «تتطلّب المصادقة على تدابير تنظيمية إضافية»، قد ينجم عنها «اضطراب في جدول مواعيد الطلبيات وتسليمها في مصنع بورز (في بلجيكا) في المستقبل القريب بما يتيح لنا زيادة حجم الإنتاج سريعا».

لكن «فايزر» لم توضح ما إذا كان التأخير في تسليم جرعات لقاحها الذي طوّرته بالتعاون مع «بايونتك» الألمانية، وتم الترخيص له في العديد من دول العالم، سيقتصر على أوروبا أو سيشمل أنحاء أخرى من العالم.