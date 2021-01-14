بيلوسي عن إحالة ترامب للمحاكمة للمرة الثانية: لا أحد فوق القانون

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي. (الإنترنت)

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، مساء الأربعاء، أنّ القرار الاتّهامي الذي أصدره لتوّه مجلس النواب بحقّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية، بقصد عزله يثبت أنّ «ما من أحد فوق القانون».

وقالت بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الشيوخ إنّ «مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة»، مكرّرة التحذير من أنّ ترامب يشكّل «خطرًا واضحًا وفوريًّا» على البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».