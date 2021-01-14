بيلوسي توقع لائحة اتهام ترامب تمهيدًا لتمرير إجراءات عزله إلى «الشيوخ»

رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي (يسار)، ودونالد ترامب. (الإنترنت)

وقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي على لائحة اتهام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب تمهيدا لتمرير إجراءات العزل لمجلس الشيوخ لمحاكمته.

ولم توضح بيلوسي موعد إحالة القرار إلى مجلس الشيوخ، وذلك في كلمة على منبر شوهد بحوزة أحد المشاغبين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

وبات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة «التحريض على التمرّد» على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وقبل أسبوع من مغادرة ترامب البيت الأبيض، وبأغلبية 232 صوتاً مقابل 191 صوّت جميع النواب الديموقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار العزل هذا. ويتوقّع أن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».