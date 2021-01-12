ظريف يرد على بومبيو: «إرهابيو» 11 سبتمبر لم يأتوا من إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إنّ «إرهابيي» تنظيم القاعدة الذين نفذوا هجمات سبتمبر 2001، أتوا من بلاد «مفضّلة» لواشنطن، في إشارة ضمنية إلى السعودية، وليس من الجمهورية الإسلامية.

وتزامنا مع اتهام الوزير الأميركي مايك بومبيو إيران بأنها أصبحت «المقر الجديد» لـ«القاعدة»، كتب ظريف عبر «تويتر»: «لا أحد ينخدع (بما يقوله الوزير الأميركي). كل إرهابيو 11سبتمبر أتوا من الوجهات المفضلة (لبومبيو) في الشرق الأوسط. لا أحد من إيران»، بحسب «فرانس برس».

وكان السعوديون غالبية بين 19 شخصا قالت الولايات المتحدة إنهم نفذوا هجمات العام 2001 في نيويورك وواشنطن.