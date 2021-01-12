زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب منطقة الحدود الروسية-المنغولية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 01:08 صباحا
مركز الزلزال العنيف شمال منغوليا قرب الحدود مع روسيا. (الأنترنت)

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,8 درجات فجر الثلاثاء شمال منغوليا قرب الحدود مع روسيا، بحسب ما أفاد المعهد الجيوفيزيائي الأميركي. 

وقال المعهد إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 10 كلم وعلى بُعد 33 كلم جنوب غرب مدينة تورت، مشيراً إلى أنّ الاحتمال ضئيل بأن يكون قد تسبّب بسقوط ضحايا أو أضرار، حسب وكالة «فرانس برس». 

ويبدو أن مركز الزلزال يقع أسفل بحيرة خوفسغول، كبرى بحيرات المياه العذبة في منغوليا من حيث الحجم والثانية من حيث المساحة، كما أنّه يقع على بُعد حوالى 200 كلم شرقي الطرف الغربي الجنوبي لبحيرة بايكال. وطمأن المعهد إلى أنّ هناك «احتمالاً ضئيلاً بوقوع ضحايا أو أضرار» من جراء هذا الزلزال.

وأضاف «بشكل عام، يقيم السكان في هذه المنطقة في مساكن مقاومة للزلزال، على الرّغم من وجود مبانٍ معرّضة للخطر».

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