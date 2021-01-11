الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 06:56 مساء
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي 9 يناير 2020. (أ ف ب)

بدأ الديمقراطيون الإثنين التحرك في الكونغرس بهدف إزاحة دونالد ترامب من البيت الأبيض قبل تسعة أيام من انتهاء ولايته، وهو إجراء سيترك بصمة في تاريخ الولايات المتحدة، ويمكن أن يطبع مستقبله السياسي.

بعد أحداث الكابيتول التي أوقعت خمسة قتلى وأثارت صدمة في البلاد والعالم، ورغم أن انتهاء ولاية ترامب بات قريبا، أطلق الديمقراطيون تحركهم لتسريع خروجه من السلطة معتبرين أنه رئيس «غير متزن» يشكل «تهديدا وشيكا» للديمقراطية الأميركية، وفق «فرانس برس».

وقدم الديمقراطيون الإثنين أمام مجلس النواب نص الاتهام بحق دونالد ترامب، الخطوة الأولى نحو إطلاق إجراء عزل ثان رسميا بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته الذي يتهمونه بـ«التحريض على العنف» الذي شهده مبنى الكابيتول.

إقالة ترامب
وفي موازاة ذلك قدم الديمقراطيون الذين يشغلون الغالبية في مجلس النواب، مشروع قرار آخر يطلب من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور. وقد اعترض نائب جمهوري على اعتماد مشروع القرار فورا بالإجماع وبالتالي يتعين إجراء تصويت في جلسة عامة اعتبارا من الثلاثاء.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وجهت الأحد إنذارا إلى مايك بنس أن عليه أن يفعّل بشكل طارئ التعديل الخامس والعشرين من الدستور الذي يخول نائب الرئيس أن يعلن أن الرئيس «غير أهل» لممارسة مهامه. وأمهلته 24 ساعة للرد على طلب مجلس النواب الذي أدرج في مشروع القرار الأول، ويعطيه السلطات التنفيذية في الأيام الأخيرة من عهد ترامب. وطرح نص الاتهام يمهد رسميا لإجراء «عزل» ثان بحق دونالد ترامب.

وكان الكونغرس استهدف ترامب الذي يتولى السلطة منذ العام 2017 بإجراء إقالة بادرت إليه نانسي بيلوسي في نهاية 2019 بتهمة الطلب من دولة أجنبية، أوكرانيا، التحقيق حول منافسه جو بايدن حين كان مرشحا للرئاسة. وتمت تبرئته في مجلس الشيوخ الذي يعد غالبية من الجمهوريين في مطلع العام 2020. وسيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 يناير في الكابيتول.

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