كندا تفرض حظر تجول لأول مرة في إقليم «كيبيك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 11:31 صباحا
الحي القديم والساحة أمام كاتدرائية نوتردام في وسط مونتريال. 9 ناير 2021. (أ ف ب)

دخل حظر تجول حيز التنفيذ مساء السبت في كيبيك سعيا لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في إجراء غير مسبوق في كندا على صعيد مقاطعة كاملة منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن، وشوهد بعض المارة والسيارات في وسط مدينة مونتريال بعيد بدء تطبيق حظر التجول، فيما كانت سيارات شرطة تقوم بدوريات وتكشف على الأوراق بشكل عشوائي.

وكان المرفأ القديم والحي القديم في وسط المدينة مقفرين، في حين يشهدان عادة إقبالا كبيرا من السياح، وفق ما أفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس»، وخرج البعض في نزهة مع كلابهم، عملا بأحد الاستثناءات النادرة التي سمحت بها السلطات.

وكتب جهاز الأمن في كيبيك في تغريدة بـ«الرغم من بعض الحوادث، نلاحظ تعاونا ممتازا من السكان في احترام حظر التجول»، وتظاهر بضع عشرات الأشخاص في مونتريال وكيبيك عموما وقامت الشرطة ببعض التوقيفات، بحسب إذاعة كندا.

ويسري حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وسيستمر أربعة أسابيع حتى الثامن من فبراير في المحافظة الفرنكوفونية البالغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة، وهي الأكثر تأثرا بالوباء، ويتعرض المخالفون لغرامات تتراوح بين ألف وستة آلاف دولار كندي.

وأوضح رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو في رسالة على فيسبوك أن «السبب الرئيسي لحظر تجول هو منع التجمعات، حتى أصغرها، ومجموع المخالفات الصغيرة للقواعد هو الذي يغذي الفيروس».

وأضاف: «إننا بحاجة إلى مجهود جماعي من قبل الجميع لمدة شهر»، مشددا على ضرورة «حماية الأشخاص البالغة أعمارهم 65 عاما وما فوق المعرضين للخطر».

ويؤيد 70% من سكان كيبيك حظر التجول، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد كروب بين 6 و8 يناير وشمل ألف شخص، وتحظر كيبيك التجمعات الخاصة في المنازل منذ أكتوبر.

ولم تسمح القيود الجديدة المفروضة منذ الخريف ومن ضمنها شبه حجر منزلي سار منذ 25 ديسمبر، باحتواء الموجة الثانية من وباء «كوفيد-19» في كيبيك.

وأحصت كيبيك السبت 3127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، متخطية لأول مرة عتبة ثلاثة آلاف إصابة يومية، و41 وفاة. ووصلت الحصيلة الوطنية على مستوى كندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، 652.473 إصابة و16833 وفاة.

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