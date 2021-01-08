«فرانس برس»: استقالة وزيرة ثانية في إدارة ترامب ردًا على اقتحام «الكابيتول»

أنصار ترامب بعد اقتحام مبنى الكابيتول، 6 يناير 2021. (الإنترنت)

أصبحت وزيرة التعليم الأميركيّة بيتسي ديفوس، الخميس، ثاني عضو يُعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصرين للرئيس المنتهية ولايته مبنى «الكابيتول».

وقالت الوزيرة في رسالة وجّهتها إلى ترامب وتلقّى عدد من وسائل الإعلام الأميركيّة نسخة منها «لا يُمكن إنكار أنّ خطابكم كان له تأثير على الوضع، وهذا كان نقطة تحوّل بالنسبة إليّ»، حسب وكالة «فرانس برس».

وشغلت ديفوس المليارديرة والوزيرة المثيرة للجدل منصبها منذ بداية ولاية ترامب. وقبل ذلك، أعلنت وزيرة النقل الأميركية إيلين تشاو، الخميس، استقالتها من منصبها غداة اقتحام أنصار للرئيس ترامب مبنى «الكابيتول».

وقالت تشاو في بيان نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعلن اليوم استقالتي من منصبي»، وأضافت: «اتّخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان حدثا صادما وكان من الممكن تجنّبه تمامًا، وقد أزعجني كثيرا لدرجة أنّني لا أستطيع تجاهله»، وفق وكالة «فرانس برس».