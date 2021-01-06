بنس يدعو إلى «وقف العنف فوراً» في مقر الكونغرس

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى جوار ترامب. (الإنترنت)

دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأربعاء إلى «وقف العنف فوراً» في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس.



وقال بنس في تغريدة على تويتر إنّ «العنف والدمار اللذين يحدثان في مبنى الكابيتول الأميركي يجب أن يتوقفا وأن يتوقفا الآن». وأضاف «يجب على كل شخص معني احترام عناصر إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور"، مؤكّداً أنّ "الاحتجاج السلمي هو حق لكل أميركي، لكنّ هذا الهجوم على مبنى الكابيتول لن يتم التسامح معه وستتمّ ملاحقة المتورطين فيه قضائياً إلى الحدّ الأقصى الذي يسمح به القانون».

وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية، بحسب «سكاي نيوز». في غضون ذلك أعلنت عمدة واشنطن تعلن حظر تجوال بداية من السادسة مساء تحسباً لأي أعمال عنف، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليا على إغلاق كامل لمبنى الكونغرس.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى «عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة». ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.