ظريف يدعو ترامب لتجنب «فخ» إسرائيلي لإشعال الحرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 08:57 مساء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت لتجنب «فخ» إسرائيلي مزعوم لإشعال الحرب بشن هجمات على القوات الأميركية في العراق.

جاء التحذير في ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في العراق. ولم يصدر تعليق من إسرائيل، بحسب «رويترز».

الفخ يادونالد ترامب
وتتهم واشنطن جماعات مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بانتظام على المنشآت الأميركية في العراق بما في ذلك قرب السفارة الأميركية. ولم تعلن أي جماعة معروفة مدعومة من إيران مسؤوليتها.

وقال ظريف على تويتر «تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأميركيين، لتضع (الرئيس دونالد) ترامب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)». وأضاف «أحذر الفخ يادونالد ترامب. أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة».

وقال إسماعيل قاآني الذي خلف سليماني في قيادة فيلق القدس الجمعة إن إيران لا تزال مستعدة للرد. وأرسل الجيش الأميركي قاذفتين من طراز بي-52 ، القادر على حمل أسلحة نووية، إلى الشرق الأوسط في رسالة ردع لإيران الأربعاء، لكن القاذفتين غادرتا المنطقة منذ ذلك الحين.

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