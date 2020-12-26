أول إصابة بسلالة فيروس «كورونا» الجديدة في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 08:36 صباحا
مواطنون يرتدون كمامة في باريس. (الإنترنت)

سجلت فرنسا أول إصابة بطفرة فيروس «كورونا» التي ظهرت أخيرًا في بريطانيا، أمس الجمعة، حسبما أعلنت السلطات الصحية في البلاد.

وظهرت الإصابة لدى مواطن فرنسي عاد في 19 ديسمبر من بريطانيا إلى مدينة تور الفرنسية ويخضع الآن للحجر الصحي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت السلطات الصحية في بيان أن المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بـ«كوفيد-19». وقد تبين بعد يومين أنه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أن «هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19» تسجل في فرنسا.

ونوهت بأنه بالإضافة إلى هذه الحالة المؤكدة، هناك إصابات أخرى عديدة بـ«كوفيد-19» يتم الآن تحليلها في مختبرات المركز الوطني لفيروسات الإصابات التنفسية لتبيان ما إذا كانت من الطفرة البريطانية أم لا.

وكانت ألمانيا سجلت إصابة أولى بهذه الطفرة لدى امرأة وصلت على متن طائرة من لندن، كما سجل لبنان إصابة مماثلة لدى شخص عاد أيضًا على متن رحلة جوية من لندن.

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