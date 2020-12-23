حلّ الكنيست الإسرائيلي والدعوة لانتخابات جديدة

البرلمان بدولة الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست». (أرشيفية: الإنترنت)

تمّ حلّ الكنيست الإسرائيلي منتصف ليل الأربعاء مما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد فشل أعضاء البرلمان في تمرير الموازنة العامة.

وكان أمام المسؤولين الإسرائيليين حتىمنتصف ليل الثلاثاء لتمرير الموازنة وتجنب إجراء انتخابات جديدة ستكون الرابعة في قرابة عامين، لكنّ حلّاً وسطاً ووجِه بالرفض وهو ما أدى إلى حل الكنيست، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان الائتلاف الحكومي المكون من تحالف «أزرق-أبيض» بقيادة وزير الدفاع، بيني جانتس، وتحالف الليكود بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقدم بمشروع القانون الاثنين، في محاولة لتفادي حل الكنيست والتوجه لانتخابات هي الرابعة في غضون عامين.