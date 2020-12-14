تفاؤل في مسار المحادثات بين بروكسل ولندن قبل «الطلاق النهائي»

كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست «يمين» يصل إلى الاجتماع في بروكسل مع نظيره الأوروبي ميشال بارنييه، 14 ديسمبر 2020. (فرانس برس)