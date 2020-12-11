ترامب يتهم بايدن بمحاولة نسب لقاح «كورونا» لنفسه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: فرانس برس)

اتهم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة منافسه الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، بمحاولةالاستيلاء على مخططات اللقاح الأميركي ضد فيروس كورونا، ونسبها إلى نفسها، وأضاف«أريد فقط أن أمنع العالم من قتل نفسه!».

وأوضح ترامب، في تغريدة على «تويتر»: «وقت إنفلونزا الخنازير، كانت محاولة إدارة أوباما للقاح، بقيادة جو بايدن، كارثة كاملة وشاملة». وأردف «الآن يريدون الاستيلاء على واحدة من أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث، لا أعتقد ذلك!».

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب: «بينما أدفع المال، وغارق في البيروقراطية؛ أنفذت 5 سنوات في الموافقة على لقاحات جديدة ورائعة»، مضيفًا: «لا تزال سلحفاة كبيرة وقديمة وبطيئة، اترك اللقاحات الآن، وتوقف عن اللعب وابدأ في إنقاذ الأرواح».