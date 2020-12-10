الأمم المتحدة تعلن تمسكها بقرارات مجلس الأمن فيما يخص أزمة الصحراء الغربية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم الأمين العام لأمم المتحدة، الخميس، أن موقف أنطونيو غوتيريس لم يتغير حيال الصحراء الغربية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة.

وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن «غوتيريس يرى (..) أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي»، وفق «فرانس برس».

وغرد ترامب، اليوم الخميس، ضمن إعلانه التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة: «لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة العام 1777. ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية».