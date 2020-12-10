عباس يقبل استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 01:25 صباحا
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي. (الإنترنت)

 قالت المفاوضة الفلسطينية حنان عشراوي الأربعاء إنها ستستقيل من منصبها في منظمة التحرير الفلسطينية بنهاية 2020 ودعت لإجراء إصلاحات سياسية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس قبل استقالة عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «وذلك بناء على طلبها».

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ولم تقدم عشراوي (74 عاما) سببا لاستقالتها في بيان أعلنت فيه هذه الخطوة. لكنها قالت إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار». وأضافت في بيانها «النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالا، والكفاءات في مواقع صنع القرار».

وأضافت «آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها». ويتهم منتقدون عباس بالتسبب في ركود المؤسسات السياسية الفلسطينية. ولم تجر انتخابات رئاسية أو برلمانية للسلطة الفلسطينية منذ أكثر من عقد.

يعود عمل عشراوي مفاوضة إلى أولى المحادثات العلنية التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل في عام 1991 في مؤتمر مدريد، حين أوضحت للعالم بصفتها المتحدثة باسم منظمة التحرير الفلسطينية سعي الفلسطينيين لإقامة دولة.

وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل في عام 1993، عملت عشراوي في حكومة السلطة الفلسطينية المشكلة حديثًا. وعشراوي مناصرة لحقوق المرأة وكانت أول امرأة تُنتخب لعضوية اللجنة التنفيذية في عام 2009. وأعيد انتخابها في 2018 وترأست قسم الدبلوماسية والسياسة العامة.

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