الرئاسة التركية: إردوغان يزور أذربيجان 9 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 01:47 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

سيزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العاصمة الأذرية باكو 9 ديسمبر الجاري، حسبما أعلنت الرئاسة التركية اليوم الخميس.

وكانت أنقرة الداعم الرئيسي لأذربيجان في الصراع مع الانفصاليين الأرمن المدعومين من أرمينيا في إقليم ناغورنو قره باغ، حسب وكالة «فرانس برس».

وستكون زيارة إردوغان التي تستمر ليومين الأولى لرئيس دولة أجنبي إلى أذربيجان منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى عدة أسابيع من القتال في أوائل نوفمبر الماضي، وكرس مكاسب باكو من أراضي الإقليم.

وفي سياق آخر، أعلنت أذربيجان اليوم أن 2783 من جنودها قتلوا في المعارك، وهو الإعلان الأول لـ«باكو» عن خسائرها العسكرية، حيث اكتفت في السابق بذكر حصيلة الضحايا المدنيين الأذربيجانيين جراء النزع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن حملة لتفتيش 76 مسجدا
دولى
أكثر من 2700 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة عالمية
التحديث الرابع.. «الصحة العالمية» تصدر توصيات جديدة للوقاية من الإصابة ...
دولى
وليامز تؤكد ضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة أزمة سعر ...
ليبيا
ترامب يخسر قضية «تجميد» تأشيرات الدخول
دولى
بوتين يطلب بدء التلقيح ضد «كوفيد-19» «على نطاق واسع» الأسبوع المقبل
دولى
الشرطة النيجيرية تحرر نساء ومواليد جددا من «مصنع للأطفال»
منوعات
تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
شركات أميركية تبدي استعدادها للمشاركة في تأهيل البنية التحتية بليبيا
ليبيا
مؤشر الإرهاب العالمي: 492 مليون دولار خسائر ليبيا سنويا
ليبيا
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاحترار أخطر من «كورونا» على صحة الإنسان