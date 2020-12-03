الرئاسة التركية: إردوغان يزور أذربيجان 9 ديسمبر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

سيزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العاصمة الأذرية باكو 9 ديسمبر الجاري، حسبما أعلنت الرئاسة التركية اليوم الخميس.

وكانت أنقرة الداعم الرئيسي لأذربيجان في الصراع مع الانفصاليين الأرمن المدعومين من أرمينيا في إقليم ناغورنو قره باغ، حسب وكالة «فرانس برس».

وستكون زيارة إردوغان التي تستمر ليومين الأولى لرئيس دولة أجنبي إلى أذربيجان منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى عدة أسابيع من القتال في أوائل نوفمبر الماضي، وكرس مكاسب باكو من أراضي الإقليم.

وفي سياق آخر، أعلنت أذربيجان اليوم أن 2783 من جنودها قتلوا في المعارك، وهو الإعلان الأول لـ«باكو» عن خسائرها العسكرية، حيث اكتفت في السابق بذكر حصيلة الضحايا المدنيين الأذربيجانيين جراء النزع.