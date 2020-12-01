وكالة الدواء الأوروبية ستنظر بحلول 29 الشهر الحالي في طلب الترخيص للقاح «فايزر-بايونتيك»

مقر وكالة الأدوية الأوروبية «EMA»في أمستردام بهولندا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وكالة الدواء الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعًا استثنائيًّا في 29 ديسمبر «كموعد أقصى» للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح ضد «كوفيد-19»طورته الشركة الألمانية «بايونتيك» والعملاق الأميركي «فايزر».

وقالت الوكالة الناظمة في بيان: «في حال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي للتوصل لاستنتاجات حول نوعية وسلامة اللقاح فإن وكالة الدواء الأوروبية ستستكمل دراستها خلال اجتماع استثنائي مقرر في 29 ديسمبر الحالي كموعد أقصى».

وكانت «فايزر» و«بيونتيك» أعلنتا في وقت سابق أنهما تقدمتا بطلب للحصول على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي للقاحهما، عقب طلب مماثل في الولايات المتحدة.