إصابة بايدن بكسر في قدمه خلال اللعب مع كلبه

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في مؤتمر بولاية ديلاوير، 10 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

أُصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بكسر في قدمه اليمنى وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاءً طبّيا، إثر انزلاقه خلال اللعب مع كلبه.

ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستوريّة في 20 يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، وهو قد عانى من هذه الإصابة يوم السبت أثناء اللعب مع أحد كلبيه «ميجور»، وهما من فصيلة الراعي الألماني «جيرمن شيبرد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي بادئ الأمر، تحدّث الطبيب الشخصيّ للرئيس المنتخب، كيفن أوكونور، عن «التواء» في القدم اليمنى، قائلاً إنّ صور الأشعّة السينيّة لم تكشف عن وجود أيّ كسرٍ واضح، لكنّه أضاف أنّه لا يزال يتعيّن إجراء فحص إضافي بالأشعّة المقطعيّة.

وهذا الفحص الإضافي أكّد وجود «كسر» صغير للغاية في منتصف قدم بايدن، بحسب ما قال أوكونور في بيان لاحق أصدره مكتب الرئيس المنتخب، وأضاف أنّ بايدن بحاجة على الأرجح إلى انتعال حذاء طبّي على مدى أسابيع عدّة.