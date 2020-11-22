القاعدة في شمال أفريقيا تختار زعيما جديدا خلفا لدروكدال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 08:39 صباحا
زعيم تنظيم القاعة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال. (الإنترنت)

قال موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، السبت، إن فرع القاعدة في شمال إفريقيا، اختار زعيما جديدا، وأكد مقتل زعيمه السابق عبد المالك دروكدال على يد الجيش الفرنسي في يونيو الماضي.

وقال سايت، ومقره الولايات المتحدة، إن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عرضت جثة زعيمها السابق لأول مرة في مقطع مصور.

وكان الجيش الفرنسي قتل دروكدال في مالي، بعد مطاردته لأكثر من سبع سنوات في منطقة الساحل.

وقالت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إنه بعد موت دروكدال تم اختيار جزائري آخر هو الشيخ مجاهد يزيد مبارك، المعروف أيضا باسم أبو عبيدة يوسف العنابي، خلفا له.

وأكدت أيضا مقتل السويسرية بياتريس ستوكلي التي اختطفت من مدينة تمبكتو المالية في يناير 2016.

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