بومبيو: واشنطن ستصنف صادرات مستوطنات الضفة باعتبارها صناعة إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 02:32 مساء
من اليسار إلى اليمين، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، خلال وصولهم إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في القدس، 18 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستصنف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنها إسرائيلية، في أحدث تحرك أميركي داعم للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وقال بومبيو الذي أصبح الخميس أول وزير خارجية يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في بيان: «سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة (...) وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيلي، أو صنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن التعليمات الجديدة تنطبق و«بشكل أساسي» على المنطقة المصنفة (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية تسيطر عليه «إسرائيل» بالكامل وتسكنها غالبية من المستوطنين.

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