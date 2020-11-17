«البنتاغون»: واشنطن تخفض قواتها في أفغانستان والعراق بحلول يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 09:51 مساء
صورة لجنود أميركيين لدى إشرافهم على تدريبات للجيش الأفغاني في هلمند، 28 أغسطس 2017. (أ ف ب)

أعلن «البنتاغون»، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في أفغانستان إلى 2500 جندي بحلول يناير 2021، في عدد هو الأدنى منذ بدء خوضها عمليات قتالية في هذا البلد قبل عقدين.

وقال وزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميلر، إن نحو ألفي جندي سيغادرون أفغانستان بحلول يناير، على أن يغادر 500 آخرون العراق، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي، موضحا أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب «في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن»، حسب وكالة «فرانس برس».

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