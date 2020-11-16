اعتقال 700 شخص بعد تظاهرة للمعارضة في بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 08:57 مساء
عناصر أمن تعتقل متظاهرا من المعارضة في مينسك، 15 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت السلطات في بيلاروسيا، الإثنين، أن أكثر من 700 شخص اعتُقلوا بعد تظاهرة، الأحد، للمعارضة التي تسعى لإزاحة الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الداخلية أولغا تشيمودانوفا في بيان: «تم توقيف أكثر من 700 شخص لانتهاك القانون حول الأحداث الجماعية وقبل درس المحاكم لمخالفاتهم»، وفق «فرانس برس».

ووفقًا لمنظمة «فياسنا» البيلاروسية للدفاع عن حقوق الإنسان أُوقف ما لا يقل عن 1200 شخص خلال تظاهرة المعارضة، الأحد التي فرقتها الشرطة فورًا باستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. والإثنين أعلنت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا أنها التقت سفراء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى عقوبات اقتصادية جديدة ضد شركات عامة بيلاروسية ومصارف مرتبطة بالدولة.

وفرض الأوروبيون عقوبات على لوكاشينكو ونجله فيكتور وعشرات المقربين منهما وكبار المسؤولين البيلاروس. ولوحوا بفرض عقوبات جديدة بعد وفاة معارض إثر توقيفه. ولجأ معظم قادة المعارضة إلى الخارج، خصوصًا أولئك الذين لم يسجنوا.

ولجأ المدونان البيلاروسيان ستيبان بوتيلو ورومان بروتاسيفيتش، اللذان يشغلان قناة «تلغرام نيكستا» للمعارضة، إلى بولندا. والإثنين أعلنت الخارجية البيلاروسية استدعاء القائم بالأعمال البولندي في مينسك لابلاغه أن بيلاروسيا طلبت تسليم المدونين المتهمين بممارسة أنشطة «متطرفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
تحديات لوجستية تواجه لقاح «فايزر» ضد «كوفيد-19»
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«موديرنا» الأميركية تعلن إنتاج لقاح «كورونا» فعال بنسبة 94.5%