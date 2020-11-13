جو بايدن يفوز في أريزونا ويعزز انتصاره بانتخابات الرئاسة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 08:23 صباحا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في مؤتمر بولاية ديلاوير، 10 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

فاز جو بايدن في ولاية أريزونا معززا انتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر في الولايات المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المعسكر الديموقراطي في هذه الولاية منذ 1996، حسب وكالة «فرانس برس». 

وأعلنت قنوات «إن بي سي» و«إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن»، أن المرشح الديموقراطي فاز فارق أكثر من 11 ألف صوت في هذه الانتخابات، التي شهدت منافسة حادة، وذلك بعد انتهاء الفرز رسميا بالولاية أمس الخميس.

وكانت قناة «فوكس نيوز» ووكالة «أسوشيتد برس» أعلنتا فوز بايدن في أريزونا ليلة الانتخابات، ما اثار غضب خصمه الجمهوري دونالد ترامب.

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وبعد فوزه في ولاية أريزونا، أصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخبا للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

وما زال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديموقراطي، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات، كما لم يتم بعد إعلان نتائج الاقتراع في ولايتين هما كارولاينا الشمالية وجورجيا.

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