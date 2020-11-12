الصين تعتبر استقالة نواب معارضين في هونغ كونغ «تحديا صارخا» لسلطتها

نشطاء داعمون للديمقراطية خلال تظاهرة في هونغ كونغ، 12 يوليو 2020. (أ ف ب)

حذرت الصين، الخميس، من أن الاستقالات الجماعية للنواب المؤيدين الديمقراطية في هونغ كونغ تعد «تحديا صارخا» لسلطتها في المستعمرة البريطانية السابقة.



وقرر 15 نائبا من المؤيدين الديمقراطية، الأربعاء، الاستقالة احتجاجا على قرار لجنة تشريعية رئيسية في الصين عزل أربعة من زملائهم، مما جعل من تبقى في المجلس مؤيدين لبكين، حسب وكالة «فرانس برس».



وأوفى أعضاء نصف المجموعة بتعهدهم بحلول ظهر الخميس، مما أثار رد فعل غاضب من مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في بكين. وقال المكتب في بيان إن النواب «عبروا مجددا عن عناد في مواجهة الحكومة المركزية وتحدٍ صارخٍ لسلطة الحكومة المركزية. نحن ندين ذلك بشدة».



وتابع: «علينا أن نقول لهؤلاء النواب المعارضين، إذا كانوا يريدون استخدام هذا للدعوة إلى مواجهة متطرفة، والتوسل إلى القوى الأجنبية للتدخل وجر هونغ كونغ مجددًا إلى الفوضى فهذه حسابات خاطئة».



برلمان هونغ كونغ بلا معارضة

وداخل مقر البرلمان، ناقش النواب الموالون للحكومة مشروع قانون النقل، ولكن دون أي نقاش حقيقي، وهو الأمر الذي كان يميز ديمقراطية هونغ كونغ في السنوات الأخيرة.



ودعا النائب المؤيد الديمقراطية لام تشوك تينغ، خلال حديثه للصحفيين المجتمعين بالقرب من البرلمان الخميس، سكان هونغ كونغ إلى «الاستعداد لفترة طويلة جدا لن يسمع فيها سوى صوت واحد في المجتمع»، وأضاف: «إذا كنت معارضا فعليك الاستعداد لمزيد الضغوط».



والأربعاء، مُنحت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام المعينة من قبل بكين سلطة استبعاد أي نائب تعتبره غير وطني بما فيه الكفاية، دون اللجوء إلى محاكم المدينة. وعلى الفور استغلت لام تلك السلطات، وطردت أربعة نواب قالت إنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي مما أثار انتقادات في الداخل والخارج، مع تهديد الولايات المتحدة بفرض مزيد العقوبات على قادة النظام.



«عداء بكين التام للديمقراطية»

وقال آخر حاكم استعماري للمدينة كريس باتن إن هذه الخطوة تظهر «عداء بكين التام للمساءلة الديمقراطية وأولئك الذين يرغبون في الدفاع عنها».



بدوره، حض الاتحاد الأوروبي بكين على «أن تلغي على الفور» قرارها بطرد النواب الأربعة. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «هذا القرار التعسفي الأخير من بكين يقوض بشكل كبير الحكم الذاتي لهونغ كونغ».