السيسي يبدأ زيارة رسمية لليونان لبحث تطورات الأوضاع في منطقة «شرق المتوسط»

الرئيس المصري يصل إلى العاصمة اليونانية أثينا. (الإنترنت)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن زيارة الرئيس المصري إلى اليونان تأتي «في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالاضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني.

وأضاف الناطق أن الزيارة تأتي لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.



وأشار إلى أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة «شرق المتوسط»، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.