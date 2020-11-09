مصرع 3 جنود في إطلاق نار بقاعدة عسكرية في روسيا

جندي روسي في قاعدة عسكرية روسية. (الإنترنت)

لقي ثلاثة جنود، روس مصرعهم الإثنين، حين فتح عسكري النار في قاعدة عسكرية في جنوب روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة «إنترفاكس»، التي أشارت إلى «فرار مطلق الرصاص وفي حوزته سلاح الضابط».

وقال الناطق الإعلامي في منطقة الغرب العسكرية لقد «أُصيب ثلاثة عسكريين إصابة قاتلة في الهجوم، وتتخذ قيادة الوحدة العسكرية وقوات الأمن تدابير للعثور على المعتدي وتوقيفه».

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع قرابة الساعة الثانية بتوقيت غرينتش قي قاعدة عسكرية في محيط مدينة فورونيغ، مشيرًا إلى أن المهاجم جندي من إحدى فرق القاعدة استولى على سلاح ضابط.

وأكد الجيش الروسي أن إطلاق النار وقع في مطار «بالتيمور» قرب فورونيغ في أحد المباني الإدارية في القاعدة.