الإعصار «إيتا» يخلّف أكثر من 50 قتيلا في غواتيمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 08:19 صباحا
الإعصار «إيتا» يضرب غواتيمالا، 6 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي، الخميس، أنّ أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم في شمال غرب البلاد في قرى يقطنها سكّان أصليون من جرّاء انهيارات أرضية تسبّب بها الإعصار «إيتا» الذي تراجعت حدّته الآن إلى منخفض استوائي.

وقال غياماتي خلال مؤتمر صحفي في مدينة بويرتو باريوس (شمال غرب) «في الصباح كان لدينا أربعة قتلى. الحصيلة الآن تتجاوز الخمسين قتيلاً»، وبذلك ترتفع إلى 63 قتيلاً الحصيلة الإجمالية لضحايا الإعصار في الدول التي اجتاحها في أميركا الوسطى، حسب وكالة «فرانس برس».

ووفقاً لرئيس غواتيمالا فقد تسبّب الإعصار، الخميس، بانهيارات أرضية مدمّرة في مقاطعة نورتينيو (شمال) حيث أصيب في أحد هذه الانهيارات ما لا يقلّ عن 25 مسكناً في قرية للسكان الأصليّين.

وقال غياماتي إن المنطقة أصبحت معزولة عن العالم الخارجي في الوقت الراهن لأن الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها دمّرت الطرقات المؤدية إليها.

وسقط حوالى 10 قتلى في انهيار أرضي حصل في مقاطعة هويهويتينانغو (شمال شرق) المتضرّرة بدورها بشدّة من الإعصار.

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