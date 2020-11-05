بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بـ«كورونا»

عمال أمام مؤسسة أندرو كليكلي لدفن الموتى في مدينة بروكلين الأميركية، 16 يونيو 2020. (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة، الأربعاء، حوالى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجدّ» خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية غداة الانتخابات الرئاسية، حسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20.30 من مساء الثلاثاء والساعة 20.30 من مساء الأربعاء (01.30 ت غ الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 99.660 إصابة جديدة بالفيروس و1.112 وفاة ناجمة عن الوباء، حسب وكالة «فرانس برس»

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للمصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9.4 ملايين شخص توفي منهم 223 ألف شخص.