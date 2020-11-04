وزيرة دفاع ألمانيا: قلقون من «وضع متفجر جدا» بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 11:57 صباحا

عبرت ألمانيا عن قلقها «من وضع متفجر جدا» في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات، كما أعلنت وزيرة الدفاع الأربعاء.

وقالت وزيرة الدفاع، آنيغريت كرامب كارنباور، لشبكة «تسي دي اف» إن نتيجة هذه الانتخابات «لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الأصوات»، محذرة من «أزمة دستورية في الولايات المتحدة».

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض وجود «تزوير»، ومؤكدا أنه يعتزم «اللجوء إلى المحكمة العليا لإيقاف عملية إحصاء الأصوات»، وأضاف «نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع».

وردت حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بأنه «إذا لجأ ترامب إلى المحكمة لمنع الفرز الكامل للأصوات سيوكل الديمقراطيون فريقا من المحامين لمنعه من القيام بذلك»، وفقًا لما نقلته لوسائل إعلام أميركية.

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