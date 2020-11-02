النمسا.. هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا

عناصر من الشرطة النمساوية. (الإنترنت)

قال ناطق باسم الشرطة مساء يوم الإثنين إن انتشارا كبيرا للشرطة جاري في وسط فيينا، فيما أفادت صحيفة «كرونين تسايتونج» بوقوع هجوم على كنيس وإطلاق أعيرة نارية.

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة. وأفادت وسائل إعلام أخرى بإطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة. وذكرت الشرطة على حسابها في تويتر أن «إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة»، وأضافت أن «وسط فيينا شهد تبادلا لإطلاق النار وننصح المواطنين بتجنب المنطقة»، وفق «سكاي نيوز عربي».

كما أفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بعملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية.